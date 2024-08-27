Trendyol 1. Lig Kulüpleri İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig Kulüpleri İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Trendyol 1. Lig Kulüpleri İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Trendyol 1. Lig kulüp başkanları ile yapılan toplantıda, gündemdeki konular görüşüldü ve kulüp başkanlarının talepleri ele alındı.

27.08.2024 17:44
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Trendyol 1. Lig Kulüpleri İstişare Toplantısı, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

TFF Yönetim Kurulu Toplantı Odası'nda TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Trendyol 1. Lig kulüp başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz ile TFF Futbol Altyapı ve Gençlik Projelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gökay da yer aldı.

Gündemdeki konularla ilgili görüş alışverişinde bulunulan toplantıda ayrıca kulüp başkanlarının talep ve önerileri de çözüm odaklı olarak ele alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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