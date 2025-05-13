Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre tek maç üzerinden oynanacak eşleşmelerde hakemler şöyle:
15 Mayıs Perşembe:
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Geosis Boluspor: Yiğit Arslan
Son Dakika › Spor › Trendyol 1. Lig Play-Off Hakemleri Belli Oldu - Son Dakika
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