Trendyol 1. Lig'in son haftasının oynanmasının ardından play-off'a kalan takımların da 1. tur maç programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'de sezonun sona ermesinin ardından play-off 1. tur maçlarının programını açıkladı. Karşılaşmalar şöyle:
15 Mayıs Perşembe
16.00 Bandırmaspor - Erzurumspor FK
20.00 İstanbulspor - Boluspor - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Trendyol 1. Lig Play-Off Programı Açıklandı - Son Dakika
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