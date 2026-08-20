Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Başlıyor! - Son Dakika
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Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Başlıyor!

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Şampiyona, 20-28 Ağustos'ta 4 ülkede düzenlenecek, İstanbul'da final 6 Eylül'de yapılacak.

??????? Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarın başlayacak ve Avrupa'nın en büyüğü 6 Eylül'de İstanbul'da belli olacak.

Avrupa'nın önde gelen milli voleybol takımlarının yer alacağı ve 34. kez düzenlenecek organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Çekya, Azerbaycan ve İsveç ev sahipliği yapacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da yer aldığı A Grubu'nda maçlar, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Şampiyonada karşılaşmalar B Grubu'nda Çekya'da, C Grubu'nda Azerbaycan'da, D Grubu'nda ise İsveç'te yapılacak.

Fikstür

Dört farklı ülkede gerçekleştirilecek turnuvada gruplarda 6'şar takım yer alacak.

Grup maçları 20-28 Ağustos'ta yapılacak. Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin mücadele edeceği son 16 turu karşılaşmaları 30 Ağustos-1 Eylül, çeyrek final müsabakaları ise 2-3 Eylül tarihlerinde İstanbul ve Çekya'nın Brno kentinde oynanacak.

Yarı final karşılaşmaları 5 Eylül Cumartesi, üçüncülük ve final müsabakaları ise 6 Eylül Pazar günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Gruplar

Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yer alacak 24 takım ve grupları şöyle:

A Grubu (Türkiye-İstanbul): Türkiye, Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya, Macaristan

B Grubu (Çekya-Brno): Çekya, Avusturya, Sırbistan, Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan

C Grubu (Azerbaycan-Bakü): Azerbaycan, Portekiz, Hollanda, Belçika, Romanya, İspanya

D Grubu (İsveç-Göteborg): İsveç, Karadağ, İtalya, Fransa, Slovakya, Hırvatistan

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Başlıyor! - Son Dakika

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