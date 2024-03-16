Trendyol Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor)

Trendyol Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor, Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ilk yarısı mavi-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi. Atal'ın golüyle Adana Demirspor galibiyete ulaştı.

16.03.2024 20:50
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor, Sivasspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı mavi-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Menig topla birlikte ceza sahası içine girip sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Magomedaliyev'de kaldı.

13. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Atal'ın vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

22. dakikada Adana Demirspor atağında Maestro, ceza sahası yayının üzerinden ortasında ceza sahası içinde bulunan Mendoza'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti fakat pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

24. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Koita'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.

37. dakikada Milad'ın sol kanattan vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural topu kontrol etti.

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Tuğberk Curbay, Aleks Taşçıoğlu

Y. Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih Güler, Milad, Michut, Maestro, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan, Mendoza

Yedekler: Vedat Karakuş, İsmail Çokçalış, Tayfun Akdoğan, Jose Rodriguez, Manev, Aımbetov, Abdulsamet Burak, Luis Nani, Yusuf Barasi, Cisse

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, İbrahim Akdağ, Charisis, Caktas, Menig, Turgunboev, Koita

Yedekler: Nikolic, Mua Njie, Camara, Emrah Başsan, Roman Kvet, Kerem Atakan, Alaaddin, Poungouras, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Gol: Atal (dk. 13) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Atal (Adana Demirspor), Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi (Sivasspor) - ADANA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
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