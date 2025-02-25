Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın programı açıklandı - Son Dakika
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Spor

Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın programı belli oldu.

25.02.2025 16:16
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Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklama göre, 28. haftanın program şöyle:

14 Mart Cuma:

20.30 Galatasaray-Onvo Antalyaspor (RAMS Park)

15 Mart Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK- Bellona Kayserispor (Gaziantep)

16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 TÜMOSAN Konyaspor- Beşiktaş (Medaş Konya Büyükşehir)

20.30 RAMS Başakşehir- Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

16 Mart Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Sipay Bodrum FK (Çaykur Didi)

16.00 Atakaş Hatayspor-Net Global Sivasspor (Mersin)

16.00 Göztepe-ikas Eyüpspor (Gürsel Aksel)

20.30 Fenerbahçe-Reeder Samsunspor (Ülker)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın programı açıklandı - Son Dakika

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