Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın maç programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçların aynı gün ve saatlerde oynatılacağı belirtildi.
Süper Lig'in 36. haftasında yapılacak müsabakaların programı şöyle:
17 Mayıs Cumartesi:
19.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)
18 Mayıs Pazar:
19.00 Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Onvo Antalyaspor- Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)
19.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Sipay Bodrum FK- Trabzonspor (Grey Beton Bodrum)
19.00 Galatasaray- Bellona Kayserispor (RAMS Park)
19.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor (Ülker)
Son Dakika › Spor › Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı - Son Dakika
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