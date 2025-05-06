Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı - Son Dakika
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Spor

Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın maç programı belli oldu.

06.05.2025 14:39
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Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçların aynı gün ve saatlerde oynatılacağı belirtildi.

Süper Lig'in 36. haftasında yapılacak müsabakaların programı şöyle:

17 Mayıs Cumartesi:

19.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)

18 Mayıs Pazar:

19.00 Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Onvo Antalyaspor- Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

19.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Sipay Bodrum FK- Trabzonspor (Grey Beton Bodrum)

19.00 Galatasaray- Bellona Kayserispor (RAMS Park)

19.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor (Ülker)

19.00 Corendon Alanyaspor- Beşiktaş (Gain Park)

Kaynak: AA

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