Trendyol Süper Lig'de 37. hafta hakemleri belli oldu - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'de 37. hafta hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig\'de 37. hafta hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında görev yapacak hakemler belirlendi. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak hakem Arda Kardeşler olacak.

16.05.2024 13:23
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Trendyol Süper Lig'de 37. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Ligde 19 Mayıs Pazar günü yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Karşılaşmada Arda Kardeşler'in yardımcılığını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev yapacak hakemler şunlar:

Yarın:

17.00 İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor: Turgut Doman

18 Mayıs Cumartesi:

19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: Cihan Aydın

19.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor: Volkan Bayarslan

19.00 Çaykur Rizespor- Kasımpaşa: Burak Pakkan

19.00 Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor: Mert Güzenge

19.00 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük

19.00 RAMS Başakşehir- Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler

19 Mayıs Pazar:

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'de 37. hafta hakemleri belli oldu - Son Dakika

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