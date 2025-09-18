Trendyol Süper Lig'de 6. Hafta Karşılaşmaları Yarın Oynanacak Göztepe-Beşiktaş Maçıyla Başlayacak - Son Dakika
Spor

Trendyol Süper Lig'de 6. Hafta Karşılaşmaları Yarın Oynanacak Göztepe-Beşiktaş Maçıyla Başlayacak

18.09.2025 10:20
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nda 6. hafta müsabakalarının takvimi belli oldu.

Süper Lig'de heyecan 6. hafta oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

19 Eylül Cuma

20.00 Göztepe- Beşiktaş (Gürsel Aksel)

20 Eylül Cumartesi

17.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor (Eryaman)

20.00 Trabzonspor- Gaziantep FK (Papara Park)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

21 Eylül Pazar

17.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

17.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor (Kocaeli)

20.00 Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Yeni 19 Mayıs)

20.00 Kasımpaşa- Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

22 Eylül Pazartesi

20.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)

6. hafta karşılaşması öncesi sıralama ve puan durumu şöyle:

1-Galatasaray – 15

2-Fenerbahçe – 11

3-Trabzonspor – 10

4-Göztepe – 9

5-Hesap.com Antalyaspor – 9

6-Gaziantep Futbol Kulübü  – 9

7-Corendon Alanyaspor – 8

8-Samsunspor – 8

9- Tümosan Konyaspor – 7

10-Beşiktaş – 6

11-Rams Başakşehir Futbol Kulübü – 5

12-Kasımpaşa – 4

13-Çaykur Rizespor – 4

14-İkas Eyüpspor – 4

15-Zecorner Kayserispor – 3

16-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – 3

17-Kocaelispor – 1

18-Gençlerbirliği – 0

Kaynak: ANKA

