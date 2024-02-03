Trendyol Süper Lig\'de Başakşehir, İstanbulspor\'u 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçta dakikalar (İkinci yarı)
65. dakikada Deniz Türüç'ün pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Piatek'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Alp Arda'nın müdahalesiyle oyun alanına döndü.
71. dakikada sol kanattan Dubois'in yaptığı ortada ön direkte Mehmet Yeşil'den seken topa altıpas içerisinde Piatek vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
90. dakikada sağ kanattan Aleksic'in ortasında arka direkte Keny, göğsüyle önüne alıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Alp Arda'nın müdahalesiyle kornere çıktı.
Hakemler: Emre Kargın, Abdullah Bora Özkara, İbrahim Bozbey
Başakşehir: Volkan Babacan, Duarte, Ba, Opoku, Dubois (Lima dk. 86), Josef (Kemen dk. 58), Deniz Türüç, Emirhan İlkhan (Onur Ergün dk. 77), Berkay Özcan (Aleksic dk. 86), Figueiredo (Keny dk. 78), Piatek
Yedekler: Deniz Dilmen, Abeid, Mahmut Tekdemir, Berkay Aydoğmuş, Batuhan Çelik
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Deli, Sambissa, Muammer Sarıkaya (Eslem Öztürk dk. 88), Vorobjovas, Loshaj (Özcan Şahan dk. 88), Ali Yaşar (Coly dk. 77), Rroca (Jackson dk. 59), Traore (Vefa Temel dk. 77)
Yedekler: Mücahit Serbest, Kubilay Köylü, Enver Sarıalioğlu, Tunahan Şamdanlı, İzzet Topatar
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Goller: Piatek (dk. 36 ve 71) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Ba (Başakşehir), Rroca (İstanbulspor) - İSTANBUL
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