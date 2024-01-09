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Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile Kayserispor karşılaşacak - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile Kayserispor karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında yarın Fatih Karagümrük ile Kayserispor karşılaşacak. Karagümrük, son 3 maçını kazanırken, Kayserispor ise son 3 maçını kaybetti. İki takım arasında daha önce oynanan 6 maçın 4'ünü Karagümrük kazandı.

Trendyol Süper Lig\'de Fatih Karagümrük ile Kayserispor karşılaşacak
09.01.2024 - 10:22,  Güncelleme: 10:24
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Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında yarın Fatih Karagümrük ile Kayserispor karşılaşacak. Bu müsabakayla iki takım, ligde 7. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Fatih Karagümrük, yarın saat 17.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Kayserispor'u ağırlayacak. Kırmızı-siyahlılar, 18 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet sonucu elde ettiği 17 puanla 18. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ise 8 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyetle 29 puan toplayarak 4. basamakta bulunuyor.

7. randevu

Karagümrük ile Kayserispor, yarın oynanacak müsabakayla birlikte Süper Lig'de 7. kez rakip olacak. Geride kalan 6 maçın 4'ünden Karagümrük galip gelirken, 1 mücadeleyi de Kayserispor kazandı. İki ekip arasındaki 1 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Geride kalan 6 maçta İstanbul ekibinin 13 golüne, Kayseri temsilcisi 4 golle karşılık verdi.

Karagümrük 3 maçtır kaybetmiyor

Kırmızı-siyahlılar, sarı-kırmızılılar ile oynadığı son 3 Süper Lig maçında da rakibini yenmeyi başardı. Kayserispor, Karagümrük'e karşı tek galibiyetini ise 31 Ekim 2021'de Kayseri'de oynanan müsabakada elde etti. Söz konusu mücadele, Kayseri'nin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

4 maçlık mağlubiyet serisi

İstanbul ekibi, ligde 4 haftadır 3 puana hasret. Kırmızı-siyahlılar, üst üste Antalyaspor, Galatasaray, Gaziantep FK ve Samsunspor'a yenildi. Son 3 maçına Teknik Direktör Şota Arveladze yönetiminde çıkan Karagümrük, yeni hocasıyla henüz puan alamadı.

Gole de hasret

Fatih Karagümrük, oynadığı son 3 Süper Lig maçında gol sevinci de yaşayamadı. Kırmızı-siyahlılar, söz konusu süreçte Galatasaray'a 1-0, Gaziantep FK'ya 3-0 ve Samsunspor'a da 1-0'lık skorlarla kaybetti. Karagümrük, Teknik Direktör Şota Arveladze idaresinde puan alamadığı gibi henüz gol sevinci de yaşayamadı.

Kayserispor'da gidişat terse döndü

Süper Lig'in 9. haftasından 15. haftasına kadar 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Kayserispor, üst sıralara tırmanmayı başarmıştı. Kayseri ekibinin serisi, 17. haftada evinde Fenerbahçe'ye 4-3 kaybederek sona erdi. Bu maçın ardından sarı-kırmızılılar, Konyaspor'a 2-0 ve Sivasspor'a 3-1 mağlup olarak bu kez mağlubiyet serisiyle karşılaştı. 3 haftadır galibiyet alamayan Kayserispor, mağlubiyet serisini Karagümrük karşısında sonlandırmak istiyor.

Fatih Karagümrük'te 3 eksik

Karagümrük'te ülkelerinin Afrika Uluslar Kupası kadrolarında yer alan Ryan Mendes ile Sofiane Feghouli, görev yapamayacak. Samsunspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen 29 yaşındaki savunmacı Davide Biraschi de bu müsabakada forma giyemeyecek. Öte yandan 3'er sarı kartı bulunan 30 yaşındaki İtalyan orta saha Stefano Sturaro ile 32 yaşındaki İsveçli orta saha Marcus Rohden de ceza sınırında bulunuyor.

Burak Şeker düdük çalacak

Fatih Karagümrük ile Kayserispor arasında oynanacak müsabakada hakem Burak Şeker düdük çalacak. Şeker'in yardımcılıklarını Abdullah Uğur Sarı ile Ali Can Alp yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile Kayserispor karşılaşacak - Son Dakika


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