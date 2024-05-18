Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ve Konyaspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ve Konyaspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor, sahasında Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta atılan goller ve önemli dakikalar yaşandı.

18.05.2024 21:13
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Ndao'nun pasıyla topla buluşan Ahmet Oğuz'un sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

64. dakikada Cardoso'nun sol kanattan ortasında ceza sahası çizgisi üzerinde Gökhan'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

69. dakikada sol kanattan Boa Morte son çizgiye inerek ortasında ceza sahası içinde Cardoso'nun zor pozisyonda dokunuşunda kaleci Slowik gole izin vermedi.

74. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasına ceza sahası içerisine sağ çaprazda bulunan N'Zonzi gelişine çok sert vurarak topu ağlara gönderdi. 1-2

75. dakikada Bourabia ceza sahası içinde Soner'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

77. dakikada penaltı atışını kullanan Mane, topu filelere yolladı. 2-2

83. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Cikalleshi kafayı vurdu, arka direğe doğru gelen topa Soner kayarak dokundu ancak meşin yuvarlak direkten döndü.

85. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Soner'in sert şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

86. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Muhammet kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Onurcan'dan sekti. Topu önünde bulan Cikalleshi meşin yuvarlağı filelere gönderdi. VAR'da incelenen pozisyon, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Kolovetsios, Jeanvier, Carole, Kartal (Attamah dk. 89), Boa Morte (Shukurov dk. 79), Bourabia, Cardoso, Mane (Hasan Ali Kaldırım dk. 88), Nazon

Yedekler: Şamil, Bahoken, Mehmet Eray, Ramazan, Arif, Ackah, Talha

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Konyaspor: Slowik, Uğurcan (Ahmet dk. 46), Adil, Hadebe, Guilherme, Soner, N'Zonzi, Ndao, Oğulcan (Prip dk. 68), Ethemi (Muhammet dk. 84), Cikalleshi

Yedekler: Deniz, Cicaldau, Yunus, Cebrail, Kahraman, Boateng, Damjanovic

Teknik Direktör: Ali Çamdalı

Goller: Mane (dk. 33), Mane (dk. 77 pen.) (Kayserispor), Soner (dk. 36), N'Zonzi (dk. 74) (Konyaspor)

Kırmızı kart: Nazon (dk. 17) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Boa Morte, Janvier, Cardoso (Kayserispor), Uğurcan, Soner (Konyaspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ve Konyaspor Berabere Kaldı - Son Dakika

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