Trendyol Süper Lig'de Pendikspor, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Oğuzhan Çakır, İbrahim Bozbey, Ali Can Alp
Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan (Erdem Özgenç dk. 63), Murat Akça (Berkay Sülüngöz dk. 82), Alpaslan Öztürk, Sequeira (Emre Taşdemir dk. 82), Ndiaye, Midtsjö (Çekiçi dk. 67), Gökcan Kaya (Erencan Yardımcı dk. 82), Thiam, Halil Akbunar, Umut Nayir
Yedekler: Burak Öğür, Joher Rassoul, Diaby, Kappel, Eze
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Loshaj, Vorobjovas, Duhaney (Eslem Öztürk dk. 62), Ali Yaşar (Coly dk. 88), Sambissa, Jackson (Özcan Şahan dk. 62), Mendy
Yedekler: Murat Uğur Eser, Mücahit Serbest, Traore, Tunahan Şamdanlı, Eren Arda Şan
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Gol: Halil Akbunar (dk. 90+7) (Pendikspor)
Kırmızı kart: Vorobjovas (dk. 75) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Loshaj, Özcan Şahan, Okan Erdoğan, 5 Coly (İstanbulspor), Alpaslan Öztürk (Pendikspor) - İSTANBUL
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Yardımcı antrenör Eren Şafak, maçın zorluğuna rağmen takımın iyi bir performans sergilediğini ve birleştiğini belirtti. Ayrıca, milli maç arasını iyi değerlendireceklerini ve ligde kalmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde yarışırken bir yandan da transfer çalışmalarının hızlı bir şekilde tespit ve mevki olarak devam ettiğini söyledi. Avcı, takımın planlamalarının kulübün bütçesine göre yapılacağını belirtti ve transfer çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini vurguladı. Avcı ayrıca, yabancı oyuncu sayısını azaltmak için akademik projelerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Gelecek sezonla ilgili transfer yapılması düşünülen isimlerle görüştüğünü belirten Avcı, Trabzonspor'un büyük bir camia olduğunu ve doğru oyun planıyla oyuncuları ikna edebildiklerini söyledi. Avcı, Fenerbahçe maçının önemine de değinerek taraftarlardan sakin ve sabırlı bir şekilde takıma destek vermelerini istedi.
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