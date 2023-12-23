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Sivasspor, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Sivasspor, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Maçta Manaj'ın 86. dakikada attığı golle Sivasspor galip geldi.

Sivasspor, İstanbulspor\'u 1-0 mağlup etti
23.12.2023 - 15:36,
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Sivasspor sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Muammer Sarıkaya'nın ceza sahası yayından yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

60. dakikada Alaaddin Okumuş'un ortasında ceza sahası içerisindeki Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

81. dakikada Alaaddin'in sol kanattan pasında topla buluşan Kved'in vuruşunda kaleci Alp Arda meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

86. dakikada orta sahadan Kvet'in pasında defasın arkasında sarkan Manaj'ın ceza sahası içerine girip kaleci Alp Arda ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

Hakemler: Mert Güzenge, Bilal Gölen, Ogün Kamacı

E.Y Sivasspor: Ali Şaşal, Caner Osmanpaşa, Camara, Alaaddin Okumuş, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak (Koita dk. 84), Burak Kapacak (Rodrigues dk. 45), Charisis, Saiz (Kvet dk. 65), Barrow (N'jie dk. 84), Manaj (Hakan Arslan dk. 89)

Yedekler: Muammer Yıldırım, Abdulkadir Parmak, Poungouras, Ziya Erdal, Murat Paluli

Teknik Direktör: Servet Çetin

İstanbulspor: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Deli, Okan Erdoğan (Mamadou dk. 90), Ali Yaşar (Coly dk. 45), Vorobjovas (Özcan Şahan dk. 90), Muammer Sarıkaya, Loshaj (Muhammet Berkay Teke dk.90), Ethemi, Ndao, Jackson (Emir Kaan Gültekin dk. 77)

Yedekler: Mücahit Serbest, Sambissa, Vefa Temel, Bartu Kırtaş, Tunahan Şamdanlı

Teknik Direktör: Hakan Yakın

Goller: Manaj (dk. 86)(Sivasspor)

Sarı kartlar: Vorobjovas, Coly (İstanbulspor) - SİVAS

Kaynak: İHA
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