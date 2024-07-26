Trendyol Süper Lig'de Yardımcı Hakemlik Yapan İsimler Hakemliği Bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trendyol Süper Lig'de Yardımcı Hakemlik Yapan İsimler Hakemliği Bıraktı

Trendyol Süper Lig\'de Yardımcı Hakemlik Yapan İsimler Hakemliği Bıraktı

Trendyol Süper Lig'de uzun yıllardır yardımcı hakemlik yapan Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu, MHK tarafından düzenlenen seminere çağrılmamaları üzerine hakemliği bıraktı. Ayrıca, VAR kategorisinde bulunan Hakan Ceylan, Mustafa Öğretmenoğlu, Serkan Tokat ve Koray Gençerler de seminere çağrılmadı.

26.07.2024 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de uzun yıllardır yardımcı hakemlik yapan Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu hakemliği bıraktı. İki tecrübeli hakem, geçtiğimiz günlerde Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) açıkladığı '2024-2025 sezonunda Süper Lig'de görev yapacak hakemler' listesinde yer almalarına rağmen seminere çağrılmamışlardı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni yönetimi, geçtiğimiz günlerde MHK başkanlığına Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini açıkladı. Gündoğdu başkanlığında MHK, görevine radikal kararlarla başladı. '2024-2025 sezonunda görev alacak hakemler' listesinde FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, hiçbir klasmanda kendisine yer bulamadı.

Bunun yanında listede olan bazı hakemler ise MHK tarafından düzenlenen seminere davet edilmedi. Bu isimler arasında uzun yıllardır Süper Lig'de yardımcı hakemlik görevlerini yürüten Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu da var. 'Süper Lig Yardımcı Hakem Listesi'nde bulunmalarına rağmen seminerde yer almayan Ok ve Taşçıoğlu, hakemliği bırakma kararı aldı.

İki yardımcı hakem, bir dönem eski hakem Fırat Aydınus ile birlikte aynı ekipte birçok maçta görev aldı.

4 VAR da seminere çağrılmadı

Ayrıca TFF'nin resmi sitesinden açıklanan yeni sezon hakem listesinde Video Yardımcı Hakem (VAR) kategorisinde bulunan Hakan Ceylan, Mustafa Öğretmenoğlu, Serkan Tokat ve Koray Gençerler de seminere çağrılmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mustafa Öğretmenoğlu, Trendyol Süper Lig, Koray Gençerler, Aleks Taşçıoğlu, Hakan Ceylan, Serkan Tokat, Serkan Ok, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'de Yardımcı Hakemlik Yapan İsimler Hakemliği Bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:36 İzmir’de orman yangını Alevlerin yaklaştığı site tahliye edildi İzmir'de orman yangını! Alevlerin yaklaştığı site tahliye edildi
15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’nun ABD Kongresi’ndeki konuşmasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki
15:08 Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi
14:32 Bazı il ve ilçeleri sayıp ’Sizden nefret ediyorum’ diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu Bazı il ve ilçeleri sayıp 'Sizden nefret ediyorum' diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu
14:03 Ağır işkence ölüm getirdi İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti
16:45 Alan yarışmasında büyük ödül Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL’nin sahibi oldu Alan yarışmasında büyük ödül! Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL'nin sahibi oldu
16:18 Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek plajda görüntülendi Tarzı dikkat çekti Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti
16:10 Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu
15:53 Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi
15:42 Yatırımcılara 6 önemli çağrıda bulunan Erdoğan, 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı Yatırımcılara 6 önemli çağrıda bulunan Erdoğan, 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı
15:35 Okan Buruk’tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor Okan Buruk'tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor
15:09 Avusturalyalı sporcudan akılalmaz hareket Olimpiyatlara katılabilmek için parmağını kestirdi Avusturalyalı sporcudan akılalmaz hareket! Olimpiyatlara katılabilmek için parmağını kestirdi
15:06 CHP’ye geçen belediyelerin kalem kalem borçları CHP'ye geçen belediyelerin kalem kalem borçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 17:52:45. #1.12#
SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'de Yardımcı Hakemlik Yapan İsimler Hakemliği Bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement