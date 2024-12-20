Trendyol Süper Lig: Eyüpspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig: Eyüpspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

- Trendyol Süper Lig: Eyüpspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu) Trendyol Süper Lig 17. hafta açılış maçında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

20.12.2024 23:14
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- Trendyol Süper Lig: Eyüpspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig 17. hafta açılış maçında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada İrfan Can'ın sağ taraftan ortasında kafalardan seken top Tadic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Berke meşin yuvarlağı kornere çeldi.

64. dakikada En-Nesyri'nin ceza yayı üzerinden pasında Tadic'in ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda üst direğe çarpan top oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında En-Nesyri'nin kafa pasında Szymanski'nin yakın mesafeden vuruşunda Berke topu kornere çeldi.

88. dakikada Kostic'in sol taraftan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda kaleci Berke topu son anda çeldi. Savunma boşta kalan topu uzaklaştırdı.

90+3. dakikada Emre Akbaba'nın pasında savunma arkasında topla buluşan Thiam'ın kaleciyi de geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

90+4. dakikada Maxinmin'nin pasında sol tarafta topla buluşan Kostic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Berke'de kaldı.

Hakemler: Emre Kargın, Abdullah Bora Özkara, Furkan Ürün

Eyüpspor: Berke Özer, Robin Yalçın (Tayfur Bingöl dk. 79), Luccas Claro, Ruben Vezo, Caner Erkin (Umut Meraş dk. 69), Dorukhan Toköz (Emre Mor dk. 79), Melih Kabasakal, Halil Akbunar (Prince Ampem dk. 69), Emre Akbaba, Ahmed Kutucu (Gianni Bruno dk. 84), Mame Thiam

Yedekler: Birkan Tetik, Samuel Saiz, Sinan Gümüş, Leo Dubois, Hüseyin Maldar

Teknik Direktör: Arda Turan

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi Samuel (Mert Müldür dk. 82), Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Filip Kostic, Fred (Cengiz Ünder dk. 82), Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci (Allan Saint Maximin dk. 69), Sebastian Szymanski (Edin Dzeko dk. 69), Dusan Tadic (İsmail Yüksek dk. 82), Youssef En-Nesyri

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Levent Mercan, Cenk Tosun, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: Ahmed Kutucu (dk. 26) (Eyüpspor), Youssef En-Nesyri (dk. 45+4) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Arda Turan (dk. 45+5) (Teknik direktör) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Emre Akbaba, Ahmed Kutucu, Robin Yalçın, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Mame Thiam (Eyüpspor), Çağlar Söyüncü, Allan Saint Maximin, Youssef En-Nesyriy, Cengiz Ünder (Fenerbahçe)

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig: Eyüpspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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