Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 0 Alanyaspor: 1 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 0 Alanyaspor: 1 (Maç devam ediyor)

Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 0 Alanyaspor: 1 (Maç devam ediyor)

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u ağırlıyor.

11.02.2024 19:18
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin 15 dakikası konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 0 Alanyaspor: 1 (Maç devam ediyor) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 0 Alanyaspor: 1 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
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