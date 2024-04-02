- Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 1 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)
İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı kornere altıpas çizgisi üzerinde kaleyi karşıdan gören pozisyonda iyi yükselen Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
16. dakikada sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Barış Alper'in içeriye çevirdiği topa arka direkteki Icardi'nin müsait pozisyonda yaptığı vuruş yandan auta gitti.
27. dakikada sol kanatta topla buluşan Mertens'in çapraz pozisyondan çektiği şutta meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.
43. dakikada Ziyech'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın arasından çıkarak ön direğe doğru hareketlenen Abdülkerim'in altıpas önündeki kafa vuruşu auta gitti.
Hakemler: Ali Şansalan, Aleks Taşçıoğlu, Mehmet Kısal
Galatasaray: Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Mauro Icardi
Yedekler: Jankat Yılmaz, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Serge Aurier, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Tete, Tanguy Ndombele, Carlos Vinicius, Kerem Aktürkoğlu
Teknik Direktör: Okan Buruk
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Guy-Marcelin Kilama, Nikola Maksimovic, Faouzi Ghoulam, Chandrel Massanga, Halil Dervişoğlu, Ömer Faruk Beyaz, Dele-Bashiru, Rigoberto Rivas, Carlos Strandberg
Yedekler: Visar Bekaj, Recep Burak Yılmaz, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Görkem Sağlam, Abdülkadir Parmak, Mehdi Boudjemaa, Renat Dadashoc, Rui Pedro, Joelson Mendes
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Gol: Icardi (dk. 12) (Galatasaray)
Sarı kart: Ribas (Hatayspor)
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi. İnan, takımın sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ve doğru oyuncuları oturtmaya çalıştığını belirtti.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, oyuncularını tebrik etti. Tekke, maçın ardından yaptığı açıklamada, takımın performansından memnun olduğunu ve oyuncularını kutladığını belirtti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçı sonrası 19 üst üste iç saha galibiyeti ile takımın başında en fazla iç saha galibiyeti alan teknik direktör oldu. Bu rekor daha önce Mircea Lucescu'ya aitti. Lucescu, Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.
Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, uzun bir lig oynadıklarını ve her maçın aynı performansı getirmesinin mümkün olmadığını belirtti. Yalçın, Anadolu takımı olarak zaman zaman düşüşleri beklediklerini ifade etti ve takımın hedeflerine odaklanmaya devam edeceklerini söyledi.
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