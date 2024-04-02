Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Hatayspor'u konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 1 Hatayspor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağanüstü genel kurul toplantısında açıklamalarına devam etti. Ali Koç, ligden çekilme opsiyonunu masadan kaldırdıklarını belirtirken, Süper Kupa finaline çıkılmaması durumunda Türkiye Kupası'na ve Süper Kupa'ya katılamayacaklarını söyledi. Ayrıca, Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak maçlara gitmeme opsiyonu da değerlendirildiğini ifade etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, takımın geleceği ve şampiyonluk hedefi hakkında açıklamalarda bulundu. Koç, camiaya seslenerek Fenerbahçe'nin tarihine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı ve mücadeleye devam edeceklerini belirtti.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor müsabakasının ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamlandı. Corendon Alanyaspor, 6. dakikada Hassan'ın golüyle öne geçti ve 32. dakikada Oğuz Aydın'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı.
Türkiye, 2024 Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Judo Antalya Grand Prix'sinde toplamda 7 madalya kazandı. Milli sporcular, organizasyonun son gününde 3 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti. Türkiye, 41 ülkeden 178 sporcunun mücadele ettiği turnuvada 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya ile başarılı bir performans sergiledi.
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Alanyaspor'un gollerini Ahmed Hassan ve Oğuz Aydın attı.
Sizin düşünceleriniz neler ?