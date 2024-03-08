Trendyol Süper Lig: Galatasaray 4-1 Çaykur Rizespor (İlk yarı) - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trendyol Süper Lig: Galatasaray 4-1 Çaykur Rizespor (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

08.03.2024 21:33  Güncelleme: 21:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 4 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada ceza sahasında Mertens'in vuruşunda savunmadan seken topla buluşan Barış'ın gelişine şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

9. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topa ceza yayı içinden Köhn'ün yerden vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu. 1-0

31. dakikada Icardi'nin pasında ceza sahası sol çaprazdan Zaha'nın yerden sert vuruşunda kaleci Gökhan'ın çeldiği topla buluşan Torreira meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

33. dakikada Köhn'ün ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.

38. dakikada Shelvey'in kısa kullandığı serbest vuruşta Hojer'in ceza yayının gerisinden sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden ağlara gitti. 2-1

40. dakikada Mertens'in pasında Kerem Demirbay'ın ceza yayının gerisinden gelişine sert vuruşunda top filelerle buluştu. 3-1

45. dakikada ceza sahası çizgisinin hemen gerisinden sağ çaprazdan Kerem Demirbay yerden sert bir vuruşla topu ağlara yolladı. 4-1

Hakemler: Bahattin Şimşek, Serkan Olguncan, Osman Gökhan Bilir

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Zaha dk. 23), Nelsson, Berkan Kutlu, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Tete, Ziyech, Gökdeniz Gürpüz, Ali Yeşilyurt, Efe Akman, Ndombele, Vinicius

Teknik Direktör: Okan Buruk

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu, Hojer, Muammer Sarıkaya, Shelvey, Akintola, Varesanovic, Olawoyin, Minchev

Yedekler: Tarık Çetin, Halil Pehlivan, Mocsi, Gaich, Gustavo, Anıl Yaşar, Faye, Eray Korkmaz, Mithat Pala, Zeqiri

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Derrick Köhn (dk. 9), Lucas Torreira (dk. 31), Kerem Demirbay (dk. 40 ve 45) (Galatasaray), Casper Hojer (dk. 38) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Mauro Icardi (Galatasaray), Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor)

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Rizespor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig: Galatasaray 4-1 Çaykur Rizespor (İlk yarı) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup etti
    22:08 Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup etti

    Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup etti. Maçta Galatasaray'dan Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay ve Mauro Icardi gol atarken, Çaykur Rizespor'dan Casper Hojer ve İbrahim Olawoyin gol kaydettiler.

  • Ağrı'da kurulan kadın futbol takımı liderliğini sürdürüyor
    22:05 Ağrı'da kurulan kadın futbol takımı liderliğini sürdürüyor

    Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, erken yaşta evliliklere karşı mücadele etmek ve kız çocuklarının eğitimine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Takım, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig 2. Grup'ta liderliğini sürdürmektedir. Ayrıca, sadece 1 gol yiyerek en az gol yiyen 4 takımdan biri olmuştur. Ağrı Valiliği tarafından desteklenen takım, kız futbolcuların başarılarıyla gurur kaynağı olmaktadır.

  • Trendyol 1. Lig 26. Hafta: Boluspor 2-1 Giresunspor
    22:04 Trendyol 1. Lig 26. Hafta: Boluspor 2-1 Giresunspor

    Trendyol 1. Lig'in 26. haftasının açılış maçında Boluspor, Giresunspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçta Boluspor'un gollerini Jefferson ve Talha Ülvan (kendi kalesine) atarken, Giresunspor'un golünü Talha Ülvan kaydetti.

  • RAMS Park'ta gol şov! Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 6-2 yendi
    21:52 RAMS Park'ta gol şov! Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 6-2 yendi

    Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2 yendi. Sarı-kırmızılılarda Kerem Demirbay hat-trick yaptı.

  • Milli Sporcu Barış Çin, Artistik Bilardo Ferdi Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı
    21:31 Milli Sporcu Barış Çin, Artistik Bilardo Ferdi Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

    Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Bilardo Ferdi Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Barış Çin, finalde Fransız rakibi Michael Hammen'i yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Hacı Arap Yaman ise üçüncülüğü İspanyol Sergio Sanchez ile paylaştı.

  • Gaziantep FK, Selçuk İnan yönetiminde Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
    21:29 Gaziantep FK, Selçuk İnan yönetiminde Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

    Gaziantep Futbol Kulübü, yeni teknik direktörü Selçuk İnan yönetiminde Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı. İnan, takımın başında ilk antrenmanını yönetti. Antrenmanda kırmızı-siyahlı futbolcuların neşeli halleri dikkat çekti. Gaziantep ekibi, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

  • Deaflympics'te erkekler futsal yarı finalistleri belli oldu
    21:25 Deaflympics'te erkekler futsal yarı finalistleri belli oldu

    Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda erkekler futsalda yarı finalistler belirlendi. Türkiye ile Japonya arasındaki çeyrek final maçında Japonya, 3-1'lik skorla galip gelerek yarı finale yükseldi. Diğer çeyrek final maçlarında İran, Cezayir'i 8-2, Brezilya Tayland'ı 6-2 ve İspanya İtalya'yı 5-3 mağlup ederek yarı finale çıktı. Yarı finalde İran-Brezilya ve Japonya-İspanya eşleşmeleri oluştu.


21:52 RAMS Park’ta gol şov Galatasaray, Çaykur Rizespor’u 6-2 yendi RAMS Park'ta gol şov! Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 6-2 yendi
21:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya’nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız
21:22 Erdoğan: Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim Erdoğan: Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim
20:08 Seçil Erzan’dan mahkemede Fatih Terim açıklaması: Hocanın hesabına yatırılan tüm parayı verdim Seçil Erzan'dan mahkemede Fatih Terim açıklaması: Hocanın hesabına yatırılan tüm parayı verdim
17:18 Arda Turan’dan Seçil Erzan açıklaması: Şartları zorlamasına rağmen hakaret etmemeye çalıştım Arda Turan'dan Seçil Erzan açıklaması: Şartları zorlamasına rağmen hakaret etmemeye çalıştım
21:01 Sanki Premier Lig Galatasaray-Rizespor maçında, ilk yarıdaki skor ağızları açık bıraktı Sanki Premier Lig! Galatasaray-Rizespor maçında, ilk yarıdaki skor ağızları açık bıraktı
20:40 Başhekim yardımcısı kadın, eski eşi tarafından öldürüldü Başhekim yardımcısı kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
20:22 ABD’li mevkidaşıyla görüşen Bakan Fidan’dan Gazze açıklaması: Uluslararası toplum masum insanların çektiği acıları durduramadı ABD'li mevkidaşıyla görüşen Bakan Fidan'dan Gazze açıklaması: Uluslararası toplum masum insanların çektiği acıları durduramadı
18:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına utanılacak bir ayıptır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına utanılacak bir ayıptır
18:30 Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı
18:11 Mardin’de Adliye Önünde Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2’si Ağır 10 Yaralı Mardin'de Adliye Önünde Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2'si Ağır 10 Yaralı
17:08 Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz?
16:03 Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 22:12:33. #1.12#
SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig: Galatasaray 4-1 Çaykur Rizespor (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement