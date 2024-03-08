Trendyol Süper Lig: Galatasaray 4-1 Çaykur Rizespor (İlk yarı)

Ağrı'da kurulan kadın futbol takımı liderliğini sürdürüyor

Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, erken yaşta evliliklere karşı mücadele etmek ve kız çocuklarının eğitimine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Takım, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig 2. Grup'ta liderliğini sürdürmektedir. Ayrıca, sadece 1 gol yiyerek en az gol yiyen 4 takımdan biri olmuştur. Ağrı Valiliği tarafından desteklenen takım, kız futbolcuların başarılarıyla gurur kaynağı olmaktadır.