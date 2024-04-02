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Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Alanyaspor: 1 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Alanyaspor: 1 (Maç devam ediyor)

Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Alanyaspor: 1 (Maç devam ediyor)

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep Fk, Alanyaspor'u ağırlıyor.

02.04.2024 20:59
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep Fk, Alanyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin 15 dakikası konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile geçildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Alanyaspor: 1 (Maç devam ediyor) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Alanyaspor: 1 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
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