Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)

Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor.

11.03.2024 20:54  Güncelleme: 20:55
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelede ilk 15 dakika ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
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