Spor

- Trendyol Süper Lig: Göztepe: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)

İZMİR - Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'nin evinde Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada Fenerbahçe atağında Dzeko sol kanattan sağ ayağıyla orta yaptı. Arka direkte bulunan Osayi-Samuel'in kafa vuruşunda top kaleci Arda'da kaldı.

18. dakikada Göztepe atağında Doğan Erdoğan ceza sahası dışı sağ çaprazından kayarak sağ ayağıyla uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı. Yerden giden top az farkla auta çıktı.

21. dakikada Fenerbahçe atağında sağ kanattan kullanılan kornerde Tadic'in ortasında Dzeko'nun aşırttığı top Becao'dan sekip arka direğe yönelirken, Oosterwolde'nin dokunamadığı top auta çıktı.

30. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Kubilay Kanatsızkuş'un taşıdığı top, savunmadan sekerek Romulo'nun önünde kaldı. Romulo'nun vuruşunda top ağlarla buluşurken. Hakem Kadir Sağlam VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek Kubilay Kanatsızkuş'un sol kanatta İsmail Yüksek ile mücadelesinde faul yaptığı tespit ederek golü iptal etti.

45+1. dakikada En Nesyry'nin pasıyla topa hareketlenen Osayi-Samuel, ceza sahası içi sağ çaprazında Djalma'nın müdahalesiyle yerde kalırken hakem beyaz noktayı gösterdi.

45+3. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Dzeko topu ağlara gönderdi. 0-1

45+7. dakikada sol çaprazdan Sebastian Szymanski'nin ortasında, arka direkte topla vuruşan En Nesyri'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2

Hakemler: Kadir Sağlam, Volkan Ahmet Narinç, Ogün Kamacı

Göztepe: Arda Özçimen, Heliton, Koray Günter, Lasse Nielsen, Djalma Silva, Anthony Junior Dennis, Novatus Dismas, Doğan Erdoğan, Isaac Solet, Kubilay Kanatsızkuş, Romulo

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Taha Altıkardeş, İsmail Köybaşı, Malcom Bokele Mputu, Nazım Sangare, Ogün Bayrak, Ahmed Ildız, Yalçın Kayan, David Tijanic, Juan

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri.

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Alexander Djiku, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Fred, İrfan Can Kahveci, Rade Krunic, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, Cenk Tosun

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: Edin Dzeko (dk. 45+3 pen.), Youssef En Nesyri (dk.