Trendyol Süper Lig Hakemleri Belirlendi

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi ve 15 Mart Pazar günü oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 7 karşılaşmada görev alacak hakemler şöyle:
14 Mart Cumartesi:
13.30 Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın
20.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor: Asen Albayrak
20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak
20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Çağdaş Altay
15 Mart Pazar:
16.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor: Ali Yılmaz
20.00 Samsunspor-Zecorner Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yasin Kol
