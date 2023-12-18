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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Müsabakalar yarın, 20 Aralık Çarşamba ve 21 Aralık Perşembe günü yapılacak.

Trendyol Süper Lig\'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı
18.12.2023 - 12:20,
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın, 20 Aralık Çarşamba ve 21 Aralık Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Süper Lig'de 17. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

Yarın

17.00 RAMS Başakşehir - Sivasspor: Mete Kalkavan

20.00 İstanbulspor - Trabzonspor: Ali Şansalan

20.00 Gaziantep FK - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

20 Aralık Çarşamba

17.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük

20.00 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam

21 Aralık Perşembe

17.00 Samsunspor - Konyaspor: Murat Erdoğan

17.00 Çaykur Rizespor - Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk

20.00 MKE Ankaragücü - Hatayspor: Abdülkadir Bitigen - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı - Son Dakika


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