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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor-Fenerbahçe maçının VAR'ı Erkan Engin oldu - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor-Fenerbahçe maçının VAR'ı Erkan Engin oldu

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan İstanbulspor-Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Erkan Engin görevlendirildi. Müsabakanın hakemleri ise Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Aleks Taşçıoğlu ve Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

Trendyol Süper Lig\'in 19. haftasında İstanbulspor-Fenerbahçe maçının VAR\'ı Erkan Engin oldu
07.01.2024 - 12:23,
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında bugün oynanacak İstanbulspor- Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin oldu.

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında Fenerbahçe, İstanbulspor'a konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Aleks Taşçıoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

Müsabakanın VAR koltuğunda Erkan Engin, AVAR'da ise Özgür Yankaya ve Deniz Caner Özaral görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor-Fenerbahçe maçının VAR'ı Erkan Engin oldu - Son Dakika
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