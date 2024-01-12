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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor - Sivasspor maçının hakemi belli oldu - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor - Sivasspor maçının hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor ile Sivasspor arasında oynanacak maçta hakem olarak Burak Şeker görevlendirildi. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Gökhan Barcın ve Suat Güz olacak.

Trendyol Süper Lig\'in 20. haftasında Samsunspor - Sivasspor maçının hakemi belli oldu
12.01.2024 - 12:35,
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor ile Sivasspor arasında pazar günü oynanacak maçta hakem Burak Şeker düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 14 Ocak Pazar günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak olan Samsunspor - Sivasspor müsabakasının hakemleri açıklandı.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Burak Şeker düdük çalacak. Şeker'in yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Suat Güz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak. - SİVAS

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor - Sivasspor maçının hakemi belli oldu - Son Dakika
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