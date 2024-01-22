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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor, İstanbulspor'u konuk etti - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor, İstanbulspor'u konuk etti

Kayserispor ile İstanbulspor arasında oynanan Süper Lig maçının ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. İstanbulspor'un ataklarına karşılık veren Kayserispor, kalelerinde gol görmemeyi başardı.

Trendyol Süper Lig\'in 21. haftasında Kayserispor, İstanbulspor\'u konuk etti
22.01.2024 - 21:04,
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor, İstanbulspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada İstanbulspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Ali, sol ayağıyla kaleye çok sert vurdu. Kaleci Bilal topu son anda kornere çeldi.

23. dakikada Loshaj'ın derinlemesine pasında savunmanın arkasında topla buluşan Ndao, kaleci Bilal'i çalımlayıp topu kaleye gönderdi. Arif, topu çizgiden çıkardı.

28. dakikada Karimi'nin sağ kanattan son çizgiye inip arka direğe yaptığı ortada, Ramazan sağ ayak içiyle topu kaleye gönderdi. Mehmet kaleye giden meşin yuvarlağı son anda kornere çelmeyi başardı.

Hakemler: Cihan Aydın, Caner Özaral, Volkan Narinç

Kayserispor: Bilal Bayazit, Hasan Ali, Attamah, Arif Kocaman, Carole, Kartal Kayra, Eray Özbek, Boa Morte, Karimi, Ramazan Civelek, Cardoso

Yedekler: Onurcan, Kolovetsios, Myhammed, Ahmet, Emre, Hayrullah, Berat, Baran, Ackah, Talha

Teknik Direktör: Recep Uçar

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Muammer Sarıkaya, Loshaj, Sambissa, Vorobjovas, Ali Yaşar, Ndao, Ethemi

Yedekler: Mücahit, Eslem, Rroca, Kybilay, Mamadou, Coly, Emir, Özcan, Traore, Jackson

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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