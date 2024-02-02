Trendyol Süper Lig\'in 24. haftasında MKE Ankaragücü-Sivasspor maçının VAR\'ı belli oldu

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü- Sivasspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mustafa Öğretmenoğlu oldu.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Sivasspor, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Eryaman Stadyumu'nda saat 17.00'da başlayacak mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Samet Çavuş yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Mustafa Öğretmenoğlu oturacak. Öğretmenoğlu'na, AVAR'da Erkan Engin ve Mehmet Kısal eşlik edecek. - SİVAS