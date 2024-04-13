Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü- Gaziantep FK karşılaşmasında İspanyol hakem Mario Melero Lopez, VAR hakemi olarak görev yapacak. |
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün saat 16.00'da MKE Ankaragücü - Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Abdullah Uğur Sarı yapacak. Maçın 4. hakemi de Yiğit Arslan olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni karar aldığı yabancı VAR hakemi uygulaması ilk kez bu müsabakada uygulanacak. Mücadelenin VAR koltuğunda İspanyol hakem Mario Melero Lopez oturacak. AVAR'da da Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara ve Koray Gençerler görev yapacak. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › MKE Ankaragücü-Gaziantep FK maçında İspanyol hakem VAR olarak görev yapacak - Son Dakika
Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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