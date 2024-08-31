Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor-Galatasaray maçının VAR'ı Halil Umut Meler - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor-Galatasaray maçının VAR'ı Halil Umut Meler

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Halil Umut Meler oldu. Müsabakanın hakemi Kadir Sağlam olacakken, yardımcılıkları Samet Çavuş ve Bersan Duran yapacak. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Halil Umut Meler oturacak.

31.08.2024 12:40
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bugün oynanacak Adana Demirspor- Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Halil Umut Meler oldu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bugün saat 21.45'te Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Bersan Duran yapacak. 4. hakem ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

Müsabakanın VAR koltuğunda ise FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler oturacak. AVAR'da da Süleyman Özay görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor-Galatasaray maçının VAR'ı Halil Umut Meler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor-Galatasaray maçının VAR'ı Halil Umut Meler - Son Dakika
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