Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe derbisine hazırlanan Beşiktaş'ta Italiano yönetiminde kondisyon ve taktik çalışma yapıldı - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe derbisine hazırlanan Beşiktaş'ta Italiano yönetiminde kondisyon ve taktik çalışma yapıldı

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde hazırlıklarına başladı. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapılırken, Arca Çorum FK maçında oynayan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi; diğerleri 19 yaş altı takımıyla maç yaptı. Siyah-beyazlı ekip, 1 günlük iznin ardından 3 Eylül Çarşamba günü antrenmanlara devam edecek.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı aktarıldı.

Arca Çorum FK mücadelesinde oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı idmanda, diğer oyuncuların 19 yaş altı takımıyla 15'er dakikalık dört devreden antrenman maçı oynadığı kaydedildi.

Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından 3 Eylül Çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe derbisine hazırlanan Beşiktaş'ta Italiano yönetiminde kondisyon ve taktik çalışma yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe derbisine hazırlanan Beşiktaş'ta Italiano yönetiminde kondisyon ve taktik çalışma yapıldı - Son Dakika
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