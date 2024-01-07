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Trendyol Süper Lig: İstanbulspor 1 - Fenerbahçe 4 (İlk yarı) - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig: İstanbulspor 1 - Fenerbahçe 4 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor ile Fenerbahçe arasındaki maçın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı. Cengiz Ünder'in 3 golü ve Dzeko'nun bir golüyle Fenerbahçe, ilk yarıyı önde tamamladı.

Trendyol Süper Lig: İstanbulspor 1 - Fenerbahçe 4 (İlk yarı)
07.01.2024 - 19:06,
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- Trendyol Süper Lig: İstanbulspor: 1 - Fenerbahçe: 4 (İlk yarı)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Cengiz Ünder'in pasında sağ kanatta topa buluşan Mert Müldür, bekletmeden Dzeko'nun önünde bıraktı. Ceza yayı sağ tarafından ceza sahasına giren Dzeko'nun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

6. dakikada sağ kanatta topa buluşan Cengiz Ünder, rakiplerine geçip ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Alp Arda'nın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

27. dakikada topla buluşan Duhaney'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Livakovic'in müdahalesiyle topu tekrar önünde bulan Duhaney'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

32. dakikada Cengiz Ünder'in kaptırdığı topta araya giren Jackson'nın ceza sahası içi sol tarafından yaptığı ortada Muammer Sarıkaya kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1

34. dakikada kaleci Alp Arda'nın pasında topla buluşan Mehmet Yeşil pas atmak isterken araya giren Cengiz Ünder'e çarpan top ağlara gitti. 1-2

41. dakikada İsmail Yüksek'in pasında ceza sahası içi sol tarafından topa buluşan Dzeko'nun çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ceza yayı sol tarafından Szymanski önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

44. dakikada Serdar Aziz'in pasında sağ tarafta topla buluşan Cengiz Ünder, ceza yayı sağ tarafına ilerleyip uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-3

45+1. dakikada Mert Müldür'ün sağ taraftan çizgiye inip yerden ortasında penaltı noktası gerisinden Dzeko'nun uzak köşeye yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 1-4

Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Aleks Taşçıoğlu

İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Loshaj, Ndao, Jackson, Ethemi

Yedekler: Mücahit Serbest, Sambissa, Vefa Temel, Mamadou, Coly, Deli, Emir Gültekin, Özcan Şahan, Bartu Kırtaş, Traore

Teknik Direktör: Hakan Yakın

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Samet Akaydin, Kent, King, Umut Nayir, Batshuayi, Bartuğ Elmaz, Yusuf Akçiçek, Emre Mor

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Muammer Sarıkaya (dk. 32) (İstanbulspor), Cengiz Ünder (dk. 6, 34 ve 44), Dzeko (dk. 45+1) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Muammer Sarıkaya (İstanbulspor)

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig: İstanbulspor 1 - Fenerbahçe 4 (İlk yarı) - Son Dakika


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