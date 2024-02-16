Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Fatih Karagümrük: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Fatih Karagümrük: 0 (Maç devam ediyor)

Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Fatih Karagümrük: 0 (Maç devam ediyor)

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük arasındaki mücadelede ev sahibi ekip, 15. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti ve maçı bu skorla tamamladı. İstanbul'da oynanan karşılaşmada Kasımpaşa, üç puanı hanesine yazdırdı.

16.02.2024 20:22
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Fatih Karagümrük: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Fatih Karagümrük: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
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