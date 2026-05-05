Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Kocaelispor: 1 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, sahasında Kocaelispor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Ben Ouanes, kafayla topu arka direğe açtı. Kale önünde bulunan Benedyczak da müsait durumda topu ağlara gönderdi. 1-0
23. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topu kontrol eden Serdar Dursun'un rakibinden sıyrılarak içeriye pasında Agyei'nin gelişine yerden vuruşunda meşin yuvarlak direğe de çarpıp ağlara gitti. 1-1
34. dakikada Claudio Winck'in ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direği sıyırarak dışarı çıktı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Salih Mazlum, Yusuf Susuz
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Adem Arous, Nicholas Opoku, Kamil Ahmet Çörekçi, Cafu, Kerem Demirbay, İrfan Can Kahveci, Diabate, Ben Ouanes, Adrian Benedyczak
Yedekler: Ali Emre Yanar, Frimpong, Taylan Utku Aydın, Emre Taşdemir, Eyüp Aydın, Burak Gültekin, Ali Yavuz Kol, Kubilay Kanatsızkuş, Cenk Tosun, Pape Gueye
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Show, Massadio Haidara, Mahamadou Sissoho, Habib Keita, Can Keleş, Joseph Nonge, Daniel Agyei, Serdar Dursun
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Deniz Ceylan, Tayfur Bingöl, Muharrem Cinan, Karol Linetty, Furkan Gedik, Samet Yalçın, Ahmet Sagat, Arda Ozyar, Rigoberto Rivas
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Goller: Benedyczak (dk. 2) (Kasımpaşa), Daniel Agyei (dk. 23) (Kocaelispor) - İSTANBUL
