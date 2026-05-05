Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Kocaelispor: 1 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Kocaelispor: 1 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Kocaelispor: 1 (Maç sonucu)
05.05.2026 20:37
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan İrfan Can Kahveci, rakibini geçerek vuruşunda kaleci Serhat soluna gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada Kerem'in pasında savunma arkasına hareketlenen Benedyczak sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Serhat ayaklarıyla meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Salih Mazlum, Yusuf Susuz

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck (Frimpong dk. 90), Adem Arous, Nicholas Opoku, Kamil Ahmet Çörekçi, Cafu, Kerem Demirbay, İrfan Can Kahveci, Diabate, Ben Ouanes, Adrian Benedyczak

Yedekler: Ali Emre Yanar, Taylan Utku Aydın, Emre Taşdemir, Eyüp Aydın, Burak Gültekin, Ali Yavuz Kol, Kubilay Kanatsızkuş, Cenk Tosun, Pape Gueye

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz (Rigoberto Rivas dk. 63), Dijksteel, Show, Massadio Haidara, Mahamadou Sissoho, Habib Keita, Can Keleş, Joseph Nonge (Tayfur Bingöl dk. 57), Daniel Agyei (Furkan Gedik dk. 89), Serdar Dursun

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Deniz Ceylan, Muharrem Cinan, Karol Linetty, Samet Yalçın, Ahmet Sagat, Arda Ozyar

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller: Benedyczak (dk. 2) (Kasımpaşa), Daniel Agyei (dk. 23) (Kocaelispor)

Sarı kart: Ahmet Oğuz (Kocaelispor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

