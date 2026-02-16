Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Fatih Karagümrük: 2 - Son Dakika
Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Fatih Karagümrük: 2

16.02.2026 22:20
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

19. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanada pasında topla buluşan Ben Ouanes'in ortasında Kerem Demirbay, ceza yayı içinden yaptığı sert vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 1-0

62. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen İrfan Can Kahveci'nin ortasında Cenk Tosun, kafayı vurarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

71. dakikada orta alanda topu alan İrfan Can Kahveci, Benedyczak ile paslaşmasının ardından ceza sahasında yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0

80. dakikada sol kanatta Sam Larsson'un pasında ceza sahasına koşu yapan Mladenovic'in kaleci Gianniotis'in üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta top ağlara gitti. 3-1

90+3. dakikada sol çaprazda Verde'nin arka direğe ortasında Ahmed Traore'nin dar açıdan sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-2

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Batuhan Kolak, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Rodrigo Becao, Adem Arous, Frimpong, Andri Baldursson, Kerem Demirbay (Cafu dk. 76), İrfan Can Kahveci (Pape Gueye dk. 76), Ben Ouanes, Benedyczak (Jim Allevinah dk. 87), Cenk Tosun (Diabate dk. 76)

Yedekler: Ali Emre Yanar, Taylan Utku Aydın, Emre Taşdemir, Eyüp Aydın, Ali Yavuz Kol, Kubilay Kanatsızkuş

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Ricardo Esgaio, Davide Biraschi, Igor Lichnovsky, Filip Mladenovic, Matias Kranevitter (Bartuğ Elmaz dk. 67), Berkay Özcan, Babicka (Daniele Verde dk. 67), Sam Larsson, Barış Kalaycı (Ahmed Traore dk. 79), Serginho (Tiago Çukur dk. 76)

Yedekler: Furkan Bekleviç, Çağtay Kurukalıp, Anıl Yiğit Çınar, Yaya Onogo, Burhan Ersoy, Abdul Kader Moussa Kone

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Goller: Kerem Demirbay (dk. 19), Cenk Tosun (dk. 62), İrfan Can Kahveci (dk. 71) (Kasımpaşa), Mladenovic (dk. 80), Ahmed Traore (dk. 90+2) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Claudio Winck, İrfan Can Kahveci, Rodrigo Becao, Pape Gueye, Cenk Tosun (Kasımpaşa), Kranevitter, Sam Larsson (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

