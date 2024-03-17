Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 3 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 3 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, sahasında Galatasaray'a 4-3 mağlup oldu. Maçta Icardi ve Vinicius'un attığı gollerle Galatasaray galip geldi.

17.03.2024 19:49  Güncelleme: 19:52
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- Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 3 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 4-3 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sağ taraftan Mertens'in kullandığı serbest vuruşta ön direkte Mauro Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 1-2

50. dakikada sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Fall'ın pasında Nuno da Costa topla buluştu. Bu oyuncunun ceza sahası sağ tarafında rakibini geçerek içeri çevirdiği topa, penaltı noktası yakınında Hajradinovic'in düşerken yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

57. dakikada Nuno da Costa'nın pasında ceza sahası dışı sağ tarafına kadar topla ilerleyen Aytaç Kara, bu noktadan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

65. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan ceza sahasına yaptığı ortada kaleci Gianniotis uçarak yaptığı müdahaleyle topu uzaklaştırdı. Dönen topu ceza sahası dışı sağ çaprazda önünde bulan Kerem Demirbay'ın, bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis'nin kurtarışı sonrası meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

69. dakikada Omeruo'nun uzun pasında kafasıyla topu önüne alan Nuno da Costa, kaleci Muslera'yı da geçip ceza yayı sol tarafından ceza sahasına girdi. da Costa'nın içeri çevirdiği topa sol çaprazdan Ben Ouanes'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üsten auta gitti.

77. dakikada Hajradinovic'in uzun pasında sol taraftan ceza sahasına giren Ben Ouanes'in içeri çevirdiği topta Nuno da Costa'nın arka direkte boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2

79. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Zaha, Winck'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterirken, Winck'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

81. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Mauro Icardi, yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis sağına gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.

83. dakikada sağ taraftan Hakim Ziyech'in yaptığı ortada altıpas çizgisinin gerisinde kaleciden önce kafa vuruşunu yapan Mauro Icardi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-3

90. dakikada sol taraftan Köhn'ün yaptığı ortada savunmanın kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı top Icardi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten geri döndü. Porozo'nun uzaklaştıramadığı top, altıpas çizgisi üzerinde Carlos Vinicius'un vuruşunda ağlara gitti. 3-4

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan (Yunus Emre Gedik dk. 90), Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Nuno da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Sadık Çiftpınar, Thomas Zai, Oğulcan Çağlayan, Rochinha, Selim Dilli, Sadiku, Bastien, Taylan Utku Aydın

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Ziyech dk. 74), Nelsson, Berkan Kutlu, Köhn, Torreira (Tete dk. 89), Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens (Carlos Vinicius dk. 89), Kerem Aktürkoğlu (Zaha dk. 63), Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Abdülkerim Bardakcı, Ali Yeşilyurt, Hamza Yiğit Akman, Ndombele

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Mauro Icardi (dk. 34 K.K.), Aytaç Kara (dk. 57), Nuno da Costa (dk. 77) (Kasımpaşa), Mertens (dk. 27), Mauro Icardi (dk. 48 ve 83), Carlos Vinicius (dk. 90) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Winck (dk. 79) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Ben Ouanes, Omeruo, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Sami Uğurlu (Kasımpaşa) Vinicius (Galatasaray)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 3 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu) - Son Dakika

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