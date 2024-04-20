Trendyol Süper Lig: Kayserispor 1 - Trabzonspor 2 (Maç Sonucu) - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig: Kayserispor 1 - Trabzonspor 2 (Maç Sonucu)

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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Enis Destan ve Pepe'nin attığı gollerle Trabzonspor galip geldi.

20.04.2024 21:58
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- Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

KAYSERİ - Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Bardhi'nin ceza sahası içerisinde yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Çağdaş Altay, gol öncesi faul olduğu gerekçesiyle gol kararını iptal etti.

58. dakikada Uğurcan'ın kullandığı kale vuruşunda Enis Destan kafayla topu ceza sahası içine indirdi. Pozisyonun devamında savunmanın arkasına sarkan Pepe'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

64. dakikada Visca'nın sağ kanattan içeriye çevirdiği topa müsait pozisyondaki Fountas arka direkte dokundu ancak meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

79. dakikada çalımlarla ceza sahası içine giren Nazon, önünü boşaltıp sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

88. dakikada Trabzonspor savunması geri pasla topu kaleci Uğurcan'la buluşturdu. Uğurcan'ın hatasıyla topu kazanan Bourabia meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-2

Hakemler: Çağdaş Altay, Mustafa Sönmez, Ogün Kamacı

Kayserispor: Bilal, Gökhan (Mane dk. 77), Kolovetsios (Attamah dk. 62), Arif, Hasan Ali, Shukurov (Ramazan dk. 46), Bourabia, Kartal, Boa Morte (Nazon dk. 46), Cardoso, Bahoken (Talha dk. 85)

Yedekler: Onurcan, Mehmet Eray, Yiğit Emre, Baran, Ackah

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, (Fernandez dk. 86) Mendy, Denswill, Evren Eren Elmalı, Berat, Visca, Pepe, Bardhi, Fountas (Umut dk. 69), Enis Destan (Umut Bozok dk. 74)

Yedekler: Taha, Baniya, Kerem, Onuachu, Göktan, Arif Orsic

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Dourabia (dk. 88) (Kayserispor), Enis Destan (dk. 24), Pepe (dk. 58) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Berat, Evren Eren Elmalı, Mendy (Trabzonspor)

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig: Kayserispor 1 - Trabzonspor 2 (Maç Sonucu) - Son Dakika
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