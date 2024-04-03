- Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
KONYA - Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Denswil'in pasıyla topla buluşan Visca çalımlarla ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
19. dakikada Meunier'in pasında Trezeguet ceza yayına yakın bir noktadan sert bir vuruşta topu ağlara yolladı. 0-1
36. dakikada ceza alanında topla buluşan Bardhi'nin pasında Trezeguet'in şutu üstten auta çıktı.
44. dakikada Guilherme'nin pasında dışında Cicaldau'nun şutu az farkla yandan dışarı gitti.
Hakemler: Atilla Karaoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu
Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, Soner Dikmen, Nzonzi, Oğulcan Ülgün, Cicaldau, Ndao, Cikalleshi
Yedekler: Deniz Ertaş, Adil Demirbağ, Niangbo, Yunus Mallı, Prip, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Junior, Moreno, Ethemi
Teknik Direktör: Fahrudin Omerovic
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Trezeguet, Pepe
Yedekler: Taha Tepe, Rayyan Baniya, Fernandez, Umut Bozok, Fountas, Kerem Şen, Benkovic, Göktan Gürpüz, Arif Boşluk, Orsic
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gol: Trezeguet (dk. 19) (Trabzonspor)
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