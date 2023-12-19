Trendyol Süper Lig maçında çocuklar hakemlere çiçek verdi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir, Sivasspor mücadelesi öncesi seremonideki çocuklar mücadelenin hakemlerine çiçek verdi.
Trednyol Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir, Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesi seremonideki çocuklar üzerlerinde 'Saygı' yazılı formalarla mücadelenin hakemleri Mete Kalkavan, Caner Özaral ve Mert Bulut'a çiçek taktim ettiler.
Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor müsabakasında hakem Halil Umut Meler'e karşı fiziksel saldırı sonrası ligin 16. hafta karşılaşmaları ertelenmişti. - İSTANBUL
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