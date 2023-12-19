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Trendyol Süper Lig maçında çocuklar hakemlere çiçek verdi - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig maçında çocuklar hakemlere çiçek verdi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir, Sivasspor mücadelesi öncesi seremonideki çocuklar mücadelenin hakemlerine çiçek verdi. Süper Lig'in 15. haftasında yaşanan saldırı sonrası ertelenen maçlar devam ediyor.

Trendyol Süper Lig maçında çocuklar hakemlere çiçek verdi
19.12.2023 - 17:41,
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir, Sivasspor mücadelesi öncesi seremonideki çocuklar mücadelenin hakemlerine çiçek verdi.

Trednyol Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir, Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesi seremonideki çocuklar üzerlerinde 'Saygı' yazılı formalarla mücadelenin hakemleri Mete Kalkavan, Caner Özaral ve Mert Bulut'a çiçek taktim ettiler.

Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor müsabakasında hakem Halil Umut Meler'e karşı fiziksel saldırı sonrası ligin 16. hafta karşılaşmaları ertelenmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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