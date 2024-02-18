Trendyol Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Galatasaray: 2 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Galatasaray: 2 (Maç devam ediyor)

Trendyol Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Galatasaray: 2 (Maç devam ediyor)

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor.

18.02.2024 19:19
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadelenin 15 dakikası sarı-kırmızılı ekibin 2-0 üstünlüğü ile geçildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Galatasaray: 2 (Maç devam ediyor) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Galatasaray: 2 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
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