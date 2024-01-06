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Trendyol Süper Lig: MKE Ankaragücü 0 - Trabzonspor 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig: MKE Ankaragücü 0 - Trabzonspor 1 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor arasındaki maçın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Visca'nın attığı golle Trabzonspor öne geçti.

06.01.2024 - 21:27,
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- Trendyol Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

ANKARA - Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada ceza sahasının içine doğru atılan ara pasla buluşan Cephas'ın savunmadan kurtulup yaptığı vuruşta top kaleci Uğurcan Çakır'ı geçemedi.

55. dakikada ceza yayı üzerinde Efkan Bekiroğlu'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Morutan'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

86. dakikada sol kanattan Bakasetas'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Enis Destan'ın vuruşunu kaleci Bahadır kornere çeldi.

90+3. dakikada Moreira'nın sol kanattan ceza sahasına içine yaptığı kavisli ortada topa yükselen Chatzigiovanis'in kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarı gitti.

Hakemler: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Çankaya (Kitsiou dk. 66), Radakovic, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan Güneren (Cem Tuna Türkmen dk. 74), Pedrinho, Morutan, Efkan Bekiroğlu, Cephas (Chatzigiovanis dk. 56), Macheda (Bajic dk. 66)

Yedekler: Gikiewcz, Alperen Kuyubaşı, Dokanovic, Astanakulov, Yıldırım Mert Çetin, Hayrullah Bilazer

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Benkovic, Evren Eren Elmalı, Berat Ayberk Özdemir (Kourmpelis dk. 89), Mendy, Visca (Mehmet Can Aydın dk. 90+2), Bakasetas, Fountas (Bardhi dk. 84), Onuachu (Enis Destan dk. 84)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Moreno, Hüseyin Türkmen, Kerem Şen, Umut Güneş, Arif Boşluk

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Visca (dk. 30) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Cephas (MKE Ankaragücü), Onuachu (Trabzonspor)

Trendyol Süper Lig: MKE Ankaragücü 0 - Trabzonspor 1 (İlk yarı)
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig: MKE Ankaragücü 0 - Trabzonspor 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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