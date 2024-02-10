Trendyol Süper Lig takımları, ara transferde yabancı oyuncuya yöneldi - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig takımları, ara transferde yabancı oyuncuya yöneldi

Trendyol Süper Lig takımları, ara transferde yabancı oyuncuya yöneldi

Trendyol Süper Lig takımları, ara transfer döneminde yabancı oyunculara yönelik transferler gerçekleştirdi. 20 Süper Lig kulübünden 19'u, 87 oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Bu oyuncuların 63'ü yabancı, 24'ü ise yerli futbolculardan oluştu. En fazla transfer edilen ülke vatandaşları Senegalli ve Arnavut futbolcular oldu. Süper Lig'de 8 kulüp ise tamamı yabancı oyunculardan oluşan transferler gerçekleştirdi.

10.02.2024 00:07
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Trendyol Süper Lig takımları, ara transferde yabancı oyuncuya yöneldi.

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi kapandı. 11 Ocak'ta başlayan ve yaklaşık 1 ay süren transferde Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 20 kulübün 19'u kadrosuna 87 oyuncu dahil etti.

Alınan futbolcuların 63'ünü yabancı uyruklular, 24'ünü yerli oyuncular oluşturdu. Süper Lig temsilcilerinin kadrosuna kattığı 63 yabancı futbolcu, 39 ülkenin pasaportunu taşıyor.

En fazla Senegalli ve Arnavut

Süper Lig temsilcileri, ara transferde en fazla Senegalli ve Arnavut futbolcu transfer etti.

Ara transferde alınan yabancı oyuncular arasında en fazla transfer edilen ülke vatandaşı 5 futbolcuyla Senegalli ve Arnavutlar oldu. İtalyanlar ile Brezilyalılar dörder futbolcuyla ikinci, Fildişi Sahili ise 3 oyuncuyla 3. sırada yer aldı.

Belçika, Hırvatistan, Kamerun, Nijerya, Özbekistan, Bosna Hersek, Portekiz ve Sırbistan vatandaşı ikişer oyuncunun transfer olduğu Süper Lig'de birer Almanya, Angola, Ekvator, Fransa, Gana, Güney Kore, Haiti, Honduras, İngiltere, İran, İspanya, Kazakistan, Kolombiya, Kongo, Norveç, Polonya, Romanya, Tunus, Cezayir, Hollanda, Fas, Yeşil Burun Adaları, Mısır, Libya, Zimbabve ve Yunanistan vatandaşı sözleşme imzaladı.

Sekiz kulübün tüm tercihi yabancı

Süper Lig'de ara transfer döneminde yeni oyuncu alan 19 kulübün 8'i tercihinin tamamını yabancıdan yana kullandı.

Sezonun ilk yarısında forma giyen birçok yıldız oyuncusuyla yollarını ayıran Adana temsilcisi 9, düşme hattındaki TÜMOSAN Konyaspor ara transferde 8 futbolcu aldı. Bunların tamamının yabancı olması dikkati çekti.

Alanyaspor (3), RAMS Başakşehir (4), Beşiktaş (4), Galatasaray (3), Mondihome Kayserispor (3) ve Trabzonspor (1) aldığı tüm oyuncularda tercihi yabancıdan yana oldu.

Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor, VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor, İstanbulspor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, Siltaş Yapı Pendikspor, Yılport Samsunspor ve EMS Yapı Sivasspor, yabancının yanı sıra yerli futbolcu da tercih etti.

Yerli ve yabancı transfer sayıları

TakımTransfer sayısıYabancıYerli
Adana Demirspor99-
Konyaspor88-
Sivasspor844
Fatih Karagümrük752
Kasımpaşa642
MKE Ankaragücü633
Gaziantep FK541
Hatayspor514
Çaykur Rizespor413
Fenerbahçe422
Beşiktaş44-
Başakşehir44-
Alanyaspor33-
Galatasaray33-
Pendikspor321
Kayserispor33-
Samsunspor321
İstanbulspor1-1
Trabzonspor11-

Kaynak: AA

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