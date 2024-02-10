Trendyol Süper Lig takımları, ara transferde yabancı oyuncuya yöneldi.
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi kapandı. 11 Ocak'ta başlayan ve yaklaşık 1 ay süren transferde Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 20 kulübün 19'u kadrosuna 87 oyuncu dahil etti.
Alınan futbolcuların 63'ünü yabancı uyruklular, 24'ünü yerli oyuncular oluşturdu. Süper Lig temsilcilerinin kadrosuna kattığı 63 yabancı futbolcu, 39 ülkenin pasaportunu taşıyor.
En fazla Senegalli ve Arnavut
Süper Lig temsilcileri, ara transferde en fazla Senegalli ve Arnavut futbolcu transfer etti.
Ara transferde alınan yabancı oyuncular arasında en fazla transfer edilen ülke vatandaşı 5 futbolcuyla Senegalli ve Arnavutlar oldu. İtalyanlar ile Brezilyalılar dörder futbolcuyla ikinci, Fildişi Sahili ise 3 oyuncuyla 3. sırada yer aldı.
Belçika, Hırvatistan, Kamerun, Nijerya, Özbekistan, Bosna Hersek, Portekiz ve Sırbistan vatandaşı ikişer oyuncunun transfer olduğu Süper Lig'de birer Almanya, Angola, Ekvator, Fransa, Gana, Güney Kore, Haiti, Honduras, İngiltere, İran, İspanya, Kazakistan, Kolombiya, Kongo, Norveç, Polonya, Romanya, Tunus, Cezayir, Hollanda, Fas, Yeşil Burun Adaları, Mısır, Libya, Zimbabve ve Yunanistan vatandaşı sözleşme imzaladı.
Sekiz kulübün tüm tercihi yabancı
Süper Lig'de ara transfer döneminde yeni oyuncu alan 19 kulübün 8'i tercihinin tamamını yabancıdan yana kullandı.
Sezonun ilk yarısında forma giyen birçok yıldız oyuncusuyla yollarını ayıran Adana temsilcisi 9, düşme hattındaki TÜMOSAN Konyaspor ara transferde 8 futbolcu aldı. Bunların tamamının yabancı olması dikkati çekti.
Alanyaspor (3), RAMS Başakşehir (4), Beşiktaş (4), Galatasaray (3), Mondihome Kayserispor (3) ve Trabzonspor (1) aldığı tüm oyuncularda tercihi yabancıdan yana oldu.
Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor, VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor, İstanbulspor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, Siltaş Yapı Pendikspor, Yılport Samsunspor ve EMS Yapı Sivasspor, yabancının yanı sıra yerli futbolcu da tercih etti.
Yerli ve yabancı transfer sayıları
|Takım
|Transfer sayısı
|Yabancı
|Yerli
|Adana Demirspor
|9
|9
|-
|Konyaspor
|8
|8
|-
|Sivasspor
|8
|4
|4
|Fatih Karagümrük
|7
|5
|2
|Kasımpaşa
|6
|4
|2
|MKE Ankaragücü
|6
|3
|3
|Gaziantep FK
|5
|4
|1
|Hatayspor
|5
|1
|4
|Çaykur Rizespor
|4
|1
|3
|Fenerbahçe
|4
|2
|2
|Beşiktaş
|4
|4
|-
|Başakşehir
|4
|4
|-
|Alanyaspor
|3
|3
|-
|Galatasaray
|3
|3
|-
|Pendikspor
|3
|2
|1
|Kayserispor
|3
|3
|-
|Samsunspor
|3
|2
|1
|İstanbulspor
|1
|-
|1
|Trabzonspor
|1
|1
|-
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