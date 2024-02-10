Trendyol Süper Lig takımlarının ara transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcuların yaş ortalaması 27,2 oldu.
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi kapandı. 11 Ocak'ta başlayan ve yaklaşık 1 ay süren transferde Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 20 kulübün 19'u kadrosuna 87 oyuncu dahil etti.
Alınan futbolcuların yaş ortalaması 27,2 oldu.
İki kulüp tecrübeye yöneldi
Ara transfer döneminde kadrosunu kuvvetlendiren 2 kulübün transfer yaş ortalaması 30 ve üstü olması dikkati çekti.
Kadrosuna birden fazla oyuncu katan takımlar arasında Siltaş Yapı Pendikspor'un transfer ettiği oyuncuların yaş ortalaması 31,33 oldu. İstanbul temsilcisi, transferleri en yüksek yaş ortalaması olan kulüp konumunda olurken Fenerbahçe ise 31,25 yaş ortalamasıyla ikinci sırada yer aldı.
Takımlara göre transfer sayıları ve yaş ortalamaları şöyle:
|Takım
|Transfer sayısı
|Yaş ortalaması
|Adana Demirspor
|9
|25,65
|Konyaspor
|8
|26,6
|Sivasspor
|8
|26,6
|Fatih Karagümrük
|7
|29,70
|MKE Ankaragücü
|6
|27,33
|Kasımpaşa
|6
|26,33
|Gaziantep FK
|5
|26,4
|Hatayspor
|5
|25,4
|Çaykur Rizespor
|4
|24,5
|Fenerbahçe
|4
|31,25
|Beşiktaş
|4
|26,5
|Başakşehir
|4
|27,75
|Alanyaspor
|3
|26,33
|Galatasaray
|3
|27,25
|Pendikspor
|3
|31,33
|Kayserispor
|3
|29,3
|Samsunspor
|3
|29
|İstanbulspor
|1
|20
|Trabzonspor
|1
|32
En genci Rizespor
Çaykur Rizespor, transferlerinde en düşük yaş ortalaması yakalayan kulüp oldu.
Ara transferde dört futbolcuyu kadrosuna dahil eden Karadeniz temsilcisinin transferlerinin yaş ortalaması 24,5'te kaldı.
En genç ve en yaşlı
İkinci transfer ve tescil döneminde sözleşme imzalanan en yaşlı futbolcu Salvotore Sirigu oldu.
Fatih Karagümrük'ün kadrosuna kattığı İtalyan kaleci Sirigu, 37 yaşla ara transferin en yaşlı oyuncusu konumunda. Sirigu'yu Fenerbahçe'nin 36 yaşındaki stoperi Leonardo Bonucci izledi.
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