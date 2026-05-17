Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 0-3 Gençlerbirliği

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği'ne 3-0 mağlup oldu.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Nwakaeme'nin sağ taraftan kullandığı korner atışında ceza sahası içinde yükselen Onuachu'nun vuruşunda top kaleci Ricardo Velho'da kaldı.
88. dakikada sağ taraftan Abdürrahim Dursun pasında ceza sahasında topla buluşan Tongya Heubang vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onuralp Çevikkan'ın solundan filelere gitti. 0-2
90+2. dakikada rakiplerinden sıyrılarak son çizgiye inen Metehan Mimaroğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Suat Güz
Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Pina (Yiğithan Çubukcu dk. 79), Salih Malkaçoğlu, Ozan Tufan, Boran Başkan, Bouchaouri, Oulai (Taha Emre İnce dk. 80), Nwakaeme (Onuralp Çakıroğlu dk. 65), Augusto (Oğuzhan Ertem dk. 65), Umut Nayir, Onuachu
Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Lovik, Chibuike Nwaiwu, Esat Yiğit Alkurt
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Gençlerbirliği: Ricardo Velho, Pereira, Goutas, Zan Zuzek, Hanousek (Abdurrahim Dursun dk. 81), Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Metehan Mimaroğlu. Cihan Çanak (Diabate dk. 66), Tongya Heubang, Adama Traore (Fıratcan Üzüm dk. 81)
Yedekler: Erhan Erentürk, Samed Onur, Furkan Ayaz Özcan, Erk Arda Aslan, Arda Çelik, Ensar Kemaloğlu, Yiğit Hamza Aydar
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Goller: Adama Traore (dk. 45), Tongya Heubang (dk. 88), Metehan Mimaroğlu (dk. 90+2) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Adama Traore (Gençlerbirliği), Ozan Tufan (Trabzonspor) - TRABZON
