Trendyol Süper Lig: Trabzonspor İç Sahada Parlıyor - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig: Trabzonspor İç Sahada Parlıyor

Trendyol Süper Lig: Trabzonspor İç Sahada Parlıyor

Trabzonspor, iç sahada 12 maçta 27 puan toplayarak 4. sırada yer alıyor, dış sahada ise zorlanıyor.

24.02.2025 13:14
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Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, bu sezon iç sahadaki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, ligde oynadığı 23 maçta 32 puan hanesine yazdırırken, bu puanların 27'sini iç sahada, 5'ini ise deplasmanda aldı.

Trabzonspor, bu sezon evinde oynadığı maçlarda elde ettiği puanlarla ligde tutunuyor. Bordo-mavililer, bu sezon evinde oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Hücumda etkili bir grafik çizen Trabzonspor, iç sahada 30 gol atarken kalesinde ise 12 gole engel olamadı. Karadeniz ekibi, toplamda attığı 39 golün 30'unu evinde kaydederek taraftarının önünde etkili bir performans sergiledi. İç sahada gösterilen bu performans Trabzonspor'un sıralamadaki yerini yükseltirken, iç saha grafiğinde 4. sırada yer aldı.

Trabzonspor, iç sahada gösterdiği bu başarılı performansa karşın deplasmanda beklenen etkiyi yapamadı. Karadeniz ekibi, dış sahada oynadığı maçlarda yalnızca 5 puan toplayarak ligdeki sıralamasını olumsuz etkiledi. Bu durum deplasman performansının Trabzonspor'un sıralamadaki yerini olumsuz etkilediğini gösteriyor.

Evinde 7 maçtır kaybetmiyor

Trabzonspor, sahasında oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Bu süreçte 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan bordo-mavililer, taraftarının desteğiyle önemli bir çıkış yakaladı. Karadeniz ekibi, sahasındaki son yenilgisini 3 Kasım 2024 tarihinde Fenerbahçe karşısında alırken, 2025 yılında evinde oynadığı hiçbir maçta mağlup olmadı. Bordo-mavililer, iç sahada elde ettiği puanlarla ligde 32 puan ile 8. sırada yer aldı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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