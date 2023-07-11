Trendyol, Süper Lig ve 1. Lig'in yeni isim sponsoru oldu - Son Dakika
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Trendyol, Süper Lig ve 1. Lig'in yeni isim sponsoru oldu

11.07.2023 16:59

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol'un Süper Lig ve 1. Lig'in yeni isim sponsoru olduğunu açıkladı. Yarın gerçekleştirilecek törene TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ve TFF Başkanvekili Alkın Kalkavan katılacak.

Süper Lig ve 1. Lig'in yeni isim sponsoru Trendyol oldu. TFF, anlaşmanın imza töreninin yarın yapılacağını açıkladı.

BAŞKANLAR İMZA TÖRENİNE KATILACAK

Törene, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ile TFF Başkan Vekili, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan katılacak.

LİGLER 11 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Süper Lig ve TFF 1. Lig, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

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