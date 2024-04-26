Trendyol Süper Lig: Y. Adana Demirspor: 0 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig: Y. Adana Demirspor: 0 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti. Maçta Hakim Ziyech, Kerem Demirbay ve Mauro Icardi'nin attığı gollerle Galatasaray galip geldi.

26.04.2024 23:30
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- Trendyol Süper Lig: Y. Adana Demirspor: 0 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)

ADANA - Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Balotelli'nin uzun pasında ceza sahası içine hareketlenen Mendoza'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Muslera meşin yuvarlağı kurtardı.

53. dakikada Maestro'nun ceza yayı üzerinde kontrol edemediği topu alan Hakim Ziyech'in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

62. dakikada Kerem Demirbay'ın ters dokunuşunda kaleciyle karşı karşıya kalan Mendoza'nın vuruşunu kaleci Muslera kalesini terk ederek uzaklaştırdı.

63. dakikada topla ilerleyen Mendoza'nın pasında ceza sahası içine hareketlenen Yusuf Barasi'nin şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kurtardı.

64. dakikada ceza sahası içinde sağ tarafta topla buluşan Kerem Demirbay'ın çizgiye inip uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

90+1. dakikada Dries Mertens'in pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Maurı Icardi düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3

Hakemler: Bahattin Şimşek, Süleyman Özay, Osman Gökhan Bilir

Y. Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih Güler (Manev dk. 11), Mohammadi, Michut (Tayfun Aydoğan dk. 66), Maestro, Yusuf Barasi (Alioui dk. 66), Mendoza, Yusuf Erdoğan, Balotelli (Aimbetov dk. 85)

Yedekler: Yılmaz Aktaş, Cisse, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, Dorukhan Toköz, Fougeu

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Aurier dk. 82), Abdülkerim Bardakcı, Victor Nelsson (Davinson Sanchez dk. 88), Derrick Köhn, Lucas Torreira (Berkan Kutlu dk. 82), Kerem Demirbay, Hakim Ziyech (Kerem Aktürkoğlu dk.71), Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz (Tete dk. 82), Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Sergio Oliveira, Ndombele, Vinicius

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Hakim Ziyech (dk. 53), Kerem Demirbay (dk. 64), Mauro Icardi (dk. 90+1) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Mendoza, Gravillon (Y.Adana Demirspor)

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig: Y. Adana Demirspor: 0 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika
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