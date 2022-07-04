Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni transferi Trezeguet ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştı. Yeni transferine bordo-mavili formayı giydiren Trabzonspor, oyuncunun transferiyle ilgili olarak özel bir video hazırladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Trezeguet: 'İmza tamam' - Son Dakika

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